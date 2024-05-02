Из-за плохих результатов команды Челси рассматривает возможность отставки Маурисио Почеттино, однако пока оттягивает это решение. Один из бывших тренеров "бело-синих" может снова взойти на должность.

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Кто имеет желание вернуться в Челси

На руководство Челси через своих посредников вышел бывший наставник команды Антонио Конте. Он работал с "бело-синими" с 2016 по 2018 годы. Вместе с ним команда стала чемпионами Англии.

Отставка Конте с Челси завершилась бурным разводом с миллионным судебным иском, который тренер подал и выиграл.

Антонио Конте с марта 2023 года находится без работы и предложил Челси свои услуги. В свое время он произвел хорошее впечатление на болельщиков, а сам клуб соответствует амбициям тренера.

Однако, если руководство Челси согласует кандидатуру Антонио Конте, это станет неутешительной новостью для украинца Михаила Мудрика. Конте имеет стратегию игры по схеме 3-5-2, где нет вингеров. Поэтому для Мудрика, Стерлинга и Мадуэке может просто не найтись места в команде.

Интересно. Несколько последних недель Антонио Конте вел переговоры с Наполи, где его назначение было довольно приоритетным. В последний момент Конте решил вернуться в Англию, где имел успешную работу, в частности с Тоттенхэмом.

Сейчас Челси занимает 9 позицию в турнирной таблице чемпионата Англии. Команда набрала 48 баллов. Следующий матч "бело-синие" сыграют с Тоттенхэмом 2 мая в 21:30 по киевскому времени.