Несмотря на не самые выдающиеся результативные показатели Михаила Мудрика, украинский вингер с каждым месяцем все лучше выглядит в футболке "синих". Его прогресс можно оценить не только по собственным ощущениям, но и опираясь на статистику.

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Мудрик опередил звезды первой величины в АПЛ

Так, украинец сейчас является лидером не только Челси, но и всей АПЛ по среднему количеству успешных попыток дриблинга за 90 минут. Согласно статистическим данным, Михаил Мудрик за последний месяц в среднем 2.3 раза успешно обыгрывал соперников.

По этому важному показателю для креативных игроков он опередил оказавшихся среди лидеров Алехандро Гарначо из Манчестер Юнайтед (2.1), Джека Грилиша из Манчестер Сити (2.0) и Луиса Диаса из Ливерпуля (1.9).

Отметим, что в сезоне-2023/2024 украинец сыграл за Челси 15 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и столько же отдал результативных передач.

Справка. Следующий поединок Челси проведет 16 декабря на "Стэмфорде Бридж". В гости к лондонцам приедет Шеффилд Юнайтед. Встреча начнется в 17:00.