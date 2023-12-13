Попри досі не найвидатніші результативні показники Михайла Мудрика, український вінгер із кожним місяцем все краще виглядає у футболці "синіх". Його прогрес можна оцінити не тільки за власними відчуттями, а й опираючись на статистику.

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Мудрик випередив зірок першої величини в АПЛ

Так, українець наразі є лідером не тільки Челсі, а й усієї АПЛ за середньою кількістю успішних спроб дриблінгу за 90 хвилин. Згідно зі статистичними даними, Михайло Мудрик протягом останнього місяця в середньому 2.3 рази успішно обігрував суперників.

За цим важливим показником для креативних гравців він випередив Алехандро Гарначо з Манчестер Юнайтед (2.1), Джека Гріліша з Манчестер Сіті (2.0) та Луїса Діаса з Ліверпуля (1.9), які також опинилися серед лідерів.

Зазначимо, що в сезоні-2023/2024 українець зіграв за Челсі 15 матчів у всіх турнірах, у яких забив 2 голи та стільки ж віддав результативних передач.

Довідка. Наступний поєдинок Челсі проведе 16 грудня на "Стемфорд Брідж". У гості до лондонців приїде Шеффілд Юнайтед. Зустріч розпочнеться о 17:00.