В сезоне-2023/2024 украинец демонстрирует уже лучшее качество игры, чем в прошлой кампании, однако ему все еще не удается делать это на стабильном уровне в каждом матче.

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Мудрику нужно развиваться в понимании игры

Бывший защитник лондонского Челси Джейсон Канди поделился впечатлением от игры вингера сборной Украины. Он назвал главный недостаток, который в настоящее время мешает выйти Михаилу Мудрику на мировой уровень.

Всем, видимо, приходилось играть с быстрыми футболистами, но поскольку они так быстры, их мозг работает не так быстро, как их ноги. Вот кто такой Михаил Мудрик! Его ноги быстро работают, быстрее, чем его мозг. Он должен правильно понять эту часть игры,

– сказал Канди.

Отметим, что Михаил Мудрик с момента перехода в Челси сыграл за "синих" 32 матча, в которых забил 2 гола и отдал 4 ассиста.

Справка. В настоящее время лондонский Челси занимает 12-е место в АПЛ, следующую встречу подопечные Почеттино проведут 16 декабря против Шеффилд Юнайтед, стартовый свисток прозвучит в 17:00.