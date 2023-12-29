Накануне лондонский Челси одержал домашнюю победу над Кристал Пелес (2:1) в 19-м туре английской Премьер-лиги. Один из голов, который помог "пенсионерам" взять три очка, забил украинец Михаил Мудрик.
Читайте также: "Немножко в ножку, немного в мяч": врач оценил травму Мудрика, разбившегося за Челси
Мудрик получил похвалу от Гарри Линекера
Бывший нападающий сборной Англии, а ныне телевизионный эксперт Гарри Линекер высказался об игре Мудрика, изрядно критикуемого за недостаточную результативность в составе Челси. По словам Линекера, украинский вингер не виноват, что за него заплатили фантастическую сумму.
Мы говорили о трансферах Челси, но я кое-что вижу в Мудрике. Думаю, что-то в нем есть. Он забил гол, у него сейчас три гола, он скорый. Он несколько показывает, и он должен это делать, поскольку стоит 100 миллионов фунтов, но это не его вина, – сказал Линекер.