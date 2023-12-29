Накануне лондонский Челси одержал домашнюю победу над Кристал Пелес (2:1) в 19-м туре английской Премьер-лиги. Один из голов, который помог "пенсионерам" взять три очка, забил украинец Михаил Мудрик.

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Мудрик получил похвалу от Гарри Линекера

Бывший нападающий сборной Англии, а ныне телевизионный эксперт Гарри Линекер высказался об игре Мудрика, изрядно критикуемого за недостаточную результативность в составе Челси. По словам Линекера, украинский вингер не виноват, что за него заплатили фантастическую сумму.

Мы говорили о трансферах Челси, но я кое-что вижу в Мудрике. Думаю, что-то в нем есть. Он забил гол, у него сейчас три гола, он скорый. Он несколько показывает, и он должен это делать, поскольку стоит 100 миллионов фунтов, но это не его вина, – сказал Линекер.

Важно. В этом сезоне Мудрик провел за Челси 19 матчей во всех турнирах (887 минут игрового времени), в которых забил 4 гола и отдал 2 ассиста. Челси после победы над Кристал Пелес набрал уже 25 баллов и идет на 10 месте турнирной таблицы АПЛ.