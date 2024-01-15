Мудрик поднял настой фаната мармеладкой в форме сердца: забавное видео

В субботу, 13 января, состоялся матч 21-го тура Английской Премьер-лиги между лондонскими Челси и Фулгэмом. Украинский вингер Михаил Мудрик провел матч на скамейке запасных.

Украинский футболист оставил незабываемые впечатления у болельщиков. Когда Мудрик проходил мимо трибун, один из фанатов привлек внимание Михаила, и в ответ получил от вингера мармеладное сердце в качестве подарка, пишет 24 Канал.

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Забавный поступок Мудрика: болельщик в восторге

Такой скромный подарок очень порадовал болельщика. Этот момент попал на видео.

Мудрик подарил фанату конфету: смотрите видео

Это второй матч подряд в АПЛ, в котором украинец не появился на поле.

В этом сезоне Михаил Мудрик провел 20 матчей за Челси, отличившись 4 забитыми мячами и 1 голевой передачей.

Челси – Фулгэм: как прошел матч