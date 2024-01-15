Український футболіст залишив незабутні враження у вболівальників. Коли Мудрик проходив повз трибуни, один із фанатів привернув увагу Михайла, і в відповідь отримав від вінгера мармеладне серце в якості подарунка, пише 24 Канал.

Дивіться також Мудрик не дочекався шансу: Челсі мінімально переграв "дачників" у лондонському дербі – відео

Кумедний вчинок Мудрика: вболівальник в захваті

Такий скромний подарунок неабияк потішив вболівальника. Цей момент потрапив на відео.

Мудрик подарував фанату цукерку: дивіться відео

Зазначимо, що це другий матч поспіль в АПЛ, в якому українець не з’явився на полі.

В цьому сезоні Михайло Мудрик провів 20 матчів за Челсі, відзначившись 4 забитими м’ячами та 1 гольовою передачею.

Челсі – Фулгем: як минув матч