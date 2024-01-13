Челси – Фулхэм 1:0

Гол: Палмер, 45+4 (с пенальти)

В субботу, 13 января, на арене "Стэмфорд Бридж" Челси принимал Фулхэм. Главный тренер "пенсионеров" Маурисио Почеттино оставил в запасе Михаила Мудрика, пишет 24 Канал.

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Прагматический футбол Почеттино

Первый по настоящему опасный момент создали гости. Вингер "дачников" Гарри Уилсон пробил вплотную к правой стойке ворот. От неминуемого гола Челси спас голкипер Петрович.

Свой шанс подопечные Почеттино получили в компенсированное время первого тайма. В штрафной Фулхэма нарушил правила защитник "дачников" Исса Диоп. К отметке подошел Палмер, разведший мяч и голкипера по разным углам ворот.

Такой счет вполне устраивал Челси. "Пенсионеры" имели возможность увеличить свое преимущество в начале второго тайма. Хорошие возможности имели Стерлинг и Мало Густо, но цифры на табло не изменились.

В конце встречи Почеттино решил не рисковать и сохранить победный счет. Так что Мудрик так и не получил возможность выйти на поле. В итоге "синие" без помощи украинца одержали минимальную победу.

Этот результат позволил Челси подняться на 8 место АПЛ. В активе "синих" 31 очко в 21 сыгранном матче.

Фулхэм остался на 13-й строчке таблицы. "Дачники" набрали 24 балла.

Видеообзор матча Челси – Фулхэм