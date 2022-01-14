Мудрик и Булеца оформляют британскую визу, чтобы сыграть против Шотландии в отборе на ЧМ-2022

Сборная Украины по футболу в плей-офф квалификации отбора на чемпионат мира 2022 года сыграет против Шотландии. Матч состоится на выезде, поэтому украинским игрокам нужна британская виза.

Некоторые украинские футболисты имеют британские визы (речь идет не только об игроках выступающих в Англии). Другие же вынуждены подать документы для ее изготовления. Для этого они прибыли в Дом футбола в Киеве 13 января.

Кроме игроков, которые традиционно вызываются на матчи национальной сборной (вратарь Ворсклы Дмитрий Резник, голкипер Шахтера Андрей Пятов, а также полузащитники Динамо Николай Шапаренко и Александр Караваев), среди присутствующих были и потенциальные новички "сине-желтых". Это вингер Шахтера Михаил Мудрик. Также в доме футбола заметили и атакующего полузащитника Зари Сергея Булецу.

Стоит внимания УЕФА включила футболиста Шахтера в рейтинг будущих звезд

Если для Мудрика вызов в национальную сборную Украины может стать дебютным, то Булеца уже имеет в своем активе три матча за главную команду. Он дебютировал в матче против Чехии 8 сентября 2021 года. Также он сыграл в двух матчах отбора в октябре – против Финляндии и Боснии и Герцеговины. Во всех трех матчах он выходил на замену. На матчи сборной Украины в ноябре Булеца не получил вызов.

Стоит добавить, что главный тренер сборной Украины Александр Петраков заявил, что на сборы перед матчем против Шотландии в целом будет вызвано 36 игроков. Так что там будут и новички. Однако попадут ли они в окончательную заявку на матч – пока неизвестно.

Матч Шотландия – Украина состоится 24 марта в Глазго. Если Украина победит в этой игре, то в финале квалификации она встретится с победителем пары Уэльс – Австрия. Эта игра состоится 27 марта, и тоже будет гостевой для украинской команды.