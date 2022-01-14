Деякі українські футболісти мають британські візи (мова йде не лише про гравців які виступають в Англії). Інші ж змушені подати документи для її виготовлення. Для цього вони прибули в Будинок футболу в Києві 13 січня.

Окрім гравців, які традиційно викликаються на матчі національної збірної (воротар Ворскли Дмитро Різник, голкіпер Шахтаря Андрій П’ятов, а також півзахисники Динамо Микола Шапаренко та Олександр Караваєв), серед присутніх були й потенційні новачки "синьо-жовтих". Це вінгер Шахтаря Михайло Мудрик. Також в будинку футболу помітили й атакувального півзахисника Зорі Сергія Булецу.

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Якщо для Мудрика виклик до національної збірної України може стати дебютним, то Булеца вже має у своєму активі три матчі за головну команду. Він дебютував в матчі проти Чехії 8 вересня 2021 року. Також він зіграв у двох матчах відбору в жовтні – проти Фінляндії та Боснії і Герцеговини. У всіх трьох матчах він виходив на заміну. На матчі збірної України в листопаді Булеца не отримав виклику.

Варто додати, що головний тренер збірної України Олександр Петраков заявив, що на збори перед матчем проти Шотландії загалом буде викликано 36 гравців. Тож там будуть і новачки. Однак чи потраплять вони до остаточної заявки на матч – поки невідомо.

Матч Шотландія – Україна відбудеться 24 березня в Глазго. Якщо Україна переможе в цій грі, то в фінал кваліфікації вона зустрінеться з переможцем пари Уельс – Австрія. Ця гра відбудеться 27 березня, і теж буде гостьової для української команди.