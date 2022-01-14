Некоторые украинские футболисты имеют британские визы (речь идет не только об игроках выступающих в Англии). Другие же вынуждены подать документы для ее изготовления. Для этого они прибыли в Дом футбола в Киеве 13 января.

Кроме игроков, которые традиционно вызываются на матчи национальной сборной (вратарь Ворсклы Дмитрий Резник, голкипер Шахтера Андрей Пятов, а также полузащитники Динамо Николай Шапаренко и Александр Караваев), среди присутствующих были и потенциальные новички "сине-желтых". Это вингер Шахтера Михаил Мудрик. Также в доме футбола заметили и атакующего полузащитника Зари Сергея Булецу.

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Если для Мудрика вызов в национальную сборную Украины может стать дебютным, то Булеца уже имеет в своем активе три матча за главную команду. Он дебютировал в матче против Чехии 8 сентября 2021 года. Также он сыграл в двух матчах отбора в октябре – против Финляндии и Боснии и Герцеговины. Во всех трех матчах он выходил на замену. На матчи сборной Украины в ноябре Булеца не получил вызов.

Стоит добавить, что главный тренер сборной Украины Александр Петраков заявил, что на сборы перед матчем против Шотландии в целом будет вызвано 36 игроков. Так что там будут и новички. Однако попадут ли они в окончательную заявку на матч – пока неизвестно.

Матч Шотландия – Украина состоится 24 марта в Глазго. Если Украина победит в этой игре, то в финале квалификации она встретится с победителем пары Уэльс – Австрия. Эта игра состоится 27 марта, и тоже будет гостевой для украинской команды.