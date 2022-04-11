Сидорчук: Все ребята меня поняли и поддержали

Опорник киевского клуба проживает недалеко от аэропорта Жуляны, поэтому звуки взрывов услышали в собственном доме. Сергей Сидорчук назвал 24 февраля самым плохим днем ​​в его жизни.

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Почти сразу капитан Динамо вышел на связь с проживающим совсем рядом защитником Шахтера Сергеем Кривцовым. После еще одного взрыва семьи игроков две ночи спали в машинах на парковке. Также к ним присоединилась семья голкипера Шахтера Андрея Пятова.

Сидорчук признался, что футболисты получили максимальную поддержку от клуба. Все желающие могли поселить свои семьи в подвальном помещении на базе.

В семье Сергея была еще одна дополнительная сложность. Жена футболиста была на последнем месяце беременности. Они до последнего не хотели уезжать из родной страны, но агрессия России только увеличивала тревожность Сидорчука.

Пополнение в семье! Жена Сидорчука родила сына. Футболист в четвертый раз стал отцом.

"Пытались сохранять спокойствие, но вздрогнули, когда стало известно, что эти изверги начали стрелять по детским больницам. А тут еще прошла информация, что в теории может быть выезд Динамо на благотворительные матчи. Нам говорят: "Если вы родите в Киеве, потом уехать будет сложно". В общем, убедили", – рассказал динамовец.

Я ведь капитан. Мы с пацанами были все вместе, и я уехал первым. Впрочем, все ребята меня поняли и поддержали. Убедил и жену, а когда, уже за границей, мы увидели эти кадры из мариупольского роддома, Аня просто разрыдалась. Совесть, конечно, мучила. Но как я мог поступить? У нас трое маленьких детей, жена в положении. Как одной справиться за границей? Да и закон я не нарушал – уехал на правах многодетного отца,

– признался Сидорчук.

Семья капитана Динамо уехала в Румынию, где максимальную помощь семье оказал главный тренер "бело-синих" Мирча Луческу. Сидорчук благодарен "Мистеру" за поддержку и румынам за теплый прием.