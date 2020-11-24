Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес продолжает наслаждаться победой над Василием Ломаченко. Непобедимый американец в очередной раз рассказал, почему ему не нужен реванш с украинцем.

Лопес, для которого привычный трешток, на этот раз отдал должное Ломаченко. Он считает, что Василий действительно сильный боксер, пишет fightnews.info.

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"На мой взгляд, Ломаченко однозначно показал, что может остаться в легком весе. Я думаю, что он встречался с топовыми боксерами, которые доминировали в дивизионе", – сказал Лопес.

Возьму верх в каждом бою

Впрочем, 23-летний американец убежден, что Ломаченко никогда не сможет его победить.

Я считаю, что он не сможет соперничать с такими бойцами, как я. Даже если говорить о реванше, можно сделать это 100 раз, но я возьму верх в каждом бою,

– считает Теофимо.

Вместе с тем, Лопес посоветовал Ломаченко вернуться в низшую весовую категорию, где соперники соответствуют габаритам украинца.

"Мне кажется, что Ломаченко просто нужно вернуться туда, где он чувствует себя более комфортно. Я думаю, что лучше для остальной его карьеры ему подходит второй полулегкий вес", – резюмировал Теофимо.