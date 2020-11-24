Можна зробити реванш з Ломаченком 100 разів, але я візьму верх у кожному бою, – Лопес
Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Теофімо Лопес продовжує насолоджуватися перемогою над Василем Ломаченком. Непереможний американець вкотре розповів, чому йому не потрібен реванш з українцем.
Лопес, для якого звичний трешток, цього разу віддав належне Ломаченку. Він вважає, що Василь дійсно сильний боксер, пише fightnews.info.
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"На мій погляд, Ломаченко однозначно показав, що може залишитися у легкій вазі. Я думаю, що він зустрічався з топовими боксерами, які домінували в дивізіоні", – сказав Лопес.
Візьму верх у кожному бою
Втім, 23-річний американець переконаний, що Ломаченко ніколи не зможе його перемогти.
Я вважаю, що він не зможе змагатися з такими бійцями, як я. Навіть якщо говорити про реванш, можна зробити це 100 разів, але я візьму верх у кожному бою,
– вважає Теофімо.
Разом з тим, Лопес порадив Ломаченку повернутися у нижчу вагову категорію, де суперники відповідають габаритам українця.
"Мені здається, що Ломаченку просто потрібно повернутися туди, де він відчуває себе більш комфортно. Я думаю, що найкраще для решти його кар'єри йому підходить друга напівлегка вага", – резюмував Теофімо.
Що відомо про поразку Ломаченка?Український боксер сенсаційно програв Лопесу у жовтні 2020 року. Теофімо переміг одноголосним рішенням суддів і став наймолодшим абсолютним чемпіоном світу. Обидва бійці заявили, що боксували з травмами. Українець переніс операцію і зможе повернутися до тренувань взимку.
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