Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Теофімо Лопес продовжує насолоджуватися перемогою над Василем Ломаченком. Непереможний американець вкотре розповів, чому йому не потрібен реванш з українцем.

Лопес, для якого звичний трешток, цього разу віддав належне Ломаченку. Він вважає, що Василь дійсно сильний боксер, пише fightnews.info.

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"На мій погляд, Ломаченко однозначно показав, що може залишитися у легкій вазі. Я думаю, що він зустрічався з топовими боксерами, які домінували в дивізіоні", – сказав Лопес.

Візьму верх у кожному бою

Втім, 23-річний американець переконаний, що Ломаченко ніколи не зможе його перемогти.

Я вважаю, що він не зможе змагатися з такими бійцями, як я. Навіть якщо говорити про реванш, можна зробити це 100 разів, але я візьму верх у кожному бою,

– вважає Теофімо.

Разом з тим, Лопес порадив Ломаченку повернутися у нижчу вагову категорію, де суперники відповідають габаритам українця.

"Мені здається, що Ломаченку просто потрібно повернутися туди, де він відчуває себе більш комфортно. Я думаю, що найкраще для решти його кар'єри йому підходить друга напівлегка вага", – резюмував Теофімо.