Теофімо Лопес-старший, отец 23-летнего боксера Теофімо Лопеса, не видит оснований для реванша между его сыном и Василием Ломаченко. Теофимо победил Ломаченко в октябре и стал абсолютным чемпионом мира.

Лопес-старший считает, что его сын в повторном поединке нокаутирует Ломаченко. Об этом сообщает fightnews.info.

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"Для чего давать Ломаченко реванш? Чтобы мы его нокаутировали? Он и сам не пойдет на реванш. Ломаченко выйдет и скажет, что перед реваншем хочет сделать какую-то другую фигню. С этим парнем покончено", – сказал отец Лопеса.

Ломаченко не хотел оставлять нам никаких шансов

Лопес-старший считает, что реванш имел бы место, если бы бой получился близким. В то же время он обратил внимание, что именно Ломаченко отказался прописывать в контракте опцию реванша.

В контракте не было опции реванша. Этот парень нас не уважал. И он делал все это го**о, поскольку хотел показать всему миру, что мы фальшивки, что мы ненастоящие. Лома не согласился включать в контракт опцию реванша, поскольку все бы говорили, что он боится проиграть. Он не защитил себя,

– сказал Теофимо Лопес-старший.

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