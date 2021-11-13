Можно было купить не одну квартиру, – Гармаш рассказал о наибольшем штрафе в Динамо

Полузащитник Динамо Денис Гармаш отметил, что ему часто приходилось платить за выходки на поле. Также игрок назвал свои самые большие штрафы за футбольную карьеру.

"Сумма превышает 100 тысяч долларов"

Игрок сборной Украины заявил, что если собрать все его штрафы в кучу, то получится немалая сумма.

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Если собрать все, то квартиру можно купить, и не одну,

– отметил футболист.

По словам Гармаша, один из немалых штрафов он заплатил после игры с Лацио. В 1/8 финала Лиги Европы 2017/2018 в Риме нападающий киевлян после финального свистка за разговоры с арбитром получил вторую желтую карточку, которая превратилась в красную.

"Тогда еще президент мне звонил и "напихал". Но я и так пропускал бы ответный матч из-за перебора желтых. Нормальная сумма была, приличная", – сказал Денис.

Оказалось, что за эту выходку форвард заплатил не самый большой штраф в своей карьере. Он отказался называть сумму, но заявил, что его сумма превышает 100 тысяч долларов. Футболист добавил, что такие средства он платил не за одно нарушение, а за целый год.

Карьера Гармаша в Динамо