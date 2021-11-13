"Сума перебільшує 100 тисяч доларів"
Гравець збірної України заявив, що якщо зібрати всі його штрафи до купи, то вийде чимала сума.
Читайте також Є над чим працювати, – Маліновський розповів про своє повернення до збірної України
Якщо назбирати всі, то квартиру можна купити, і не одну,
– зазначив футболіст.
За словами Гармаша, один із чималих штрафів він заплатив після гри з Лаціо. У 1/8 фіналу Ліги Європи 2017/2018 у Римі нападник киян після фінального свистка за розмови з арбітром отримав другу жовту картку, яка перетворилась на червону.
"Тоді ще президент мені дзвонив і "напхав". Але я і так пропускав би матч-відповідь через перебір жовтих. Нормальна сума була, пристойна", – сказав Денис.
Виявилося, що за цю витівку форвард заплатив не найбільший штраф у своїй кар'єрі. Він відмовився називати суму, але заявив, що його сума перебільшує 100 тисяч доларів. Футболіст додав, що такі кошти він платив не за одне порушення, а за цілий рік.
Кар'єра Гармаша в Динамо
- За основну команду вДинамо Денис почав виступати у 2007 році.
- У січні 2020 року футболіст тимчасово залишив клуб і вирушив в оренду до турецького Різеспору.
- У складі киян Гармаш по три рази виграв чемпіонат та Кубок України, а також чотири рази піднімав над головою Суперкубок України.
- 31-річний футболіст вдруге поспіль визнається найкращим гравцем місяця в УПЛ.
- У 19 матчах за Динамо йому вдалося забити 6 голів та віддати 2 результативні передачі.