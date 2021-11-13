"Сума перебільшує 100 тисяч доларів"

Гравець збірної України заявив, що якщо зібрати всі його штрафи до купи, то вийде чимала сума.

Читайте також Є над чим працювати, – Маліновський розповів про своє повернення до збірної України

Якщо назбирати всі, то квартиру можна купити, і не одну,

– зазначив футболіст.

За словами Гармаша, один із чималих штрафів він заплатив після гри з Лаціо. У 1/8 фіналу Ліги Європи 2017/2018 у Римі нападник киян після фінального свистка за розмови з арбітром отримав другу жовту картку, яка перетворилась на червону.

"Тоді ще президент мені дзвонив і "напхав". Але я і так пропускав би матч-відповідь через перебір жовтих. Нормальна сума була, пристойна", – сказав Денис.

Виявилося, що за цю витівку форвард заплатив не найбільший штраф у своїй кар'єрі. Він відмовився називати суму, але заявив, що його сума перебільшує 100 тисяч доларів. Футболіст додав, що такі кошти він платив не за одне порушення, а за цілий рік.

Кар'єра Гармаша в Динамо