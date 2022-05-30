Может стать преемником Ярмоленко: Лунин может перейти в Вест Хэм
Источник:Westhamzone
Андрей Лунин завоевал свой очередной трофей в составе Реала. Но новый сезон украинский голкипер может начать в другом клубе.
Еще один претендент на украинца
Клубом, заинтересовавшимся 23-летним украинским голкипером, стал Вест Хэм. Недавно английский клуб только простился с другим украинцем Андреем Ярмоленко. Теперь в команде может появиться новый представитель Украины.
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В прошедшем сезоне ворота "молотобойцев" защищал опытный Лукаш Фабьянски. Также в рамку владений вставал Альфонс Ареола, находившийся в аренде из ПСЖ. Пока неизвестно, сохранит ли Вест Хэм своих голкиперов, поэтому серьезно рассматривает усиление этой позиции на поле.
Андрей Лунин еще раньше заявлял, что хочет покинуть Реал из-за нехватки игровой практики. Украинец никак не может выиграть конкуренцию за место в рамке ворот у невероятного Тибо Куртуа. Мы все хорошо увидели это в финале Лиги чемпионов, когда бельгиец тащил все, что летело в сторону его ворот.
Если украинский вратарь начнет новый сезон в другой команде, это будет уже четвертая аренда для него после перехода в "Королевский клуб". До этого выступал за Леганес, Вальядолид и Овьедо. Как раз в составе последнего провел лучший период в Испании.
По сообщениям СМИ, Луниным интересуются Вильярреал и Эспаньол.
Как прошел сезон для Лунина в Реале
- Провел хорошую аренду в Овьедо и в 2020 вернулся в Реал, который уже не покидал.
- В сезоне-2021/2022 провел всего четыре поединка, в которых пропустил 4 гола.
- Есть в этом всем позитив. Лунин дебютировал в составе "сливочных" в испанской Ла Лиге. Произошло это в мадридском дерби против Атлетико. Андрей пропустил с пенальти от Янника Карраско, а "матрасники" минимально обыграли Реал (1:0).
- В испанском чемпионате Лунин провел еще один матч – против Кадиса. В предпоследнем туре лиги украинский голкипер потянул 11-метровый и стал героем поединка. Лунин спас команду от поражения – 1:1.
- Еще две встречи украинец отыграл в Кубке Испании, где Реал отпраздновал две победы.
- Лунин завоевал свой четвертый титул за период карьеры в мадридском клубе. Произошло это после победы в Лиге чемпионов-2021/2022