Агенты испанского полузащитника предложили игрока трем клубам Серии А. Конкретнее: Фиорентине, Вероне и Селернитане.

Достойно внимания Официально: Криштиану Роналду подписал контракт с Аль-Насром – фото

Возможности Иско

Вариант с Фиорентиной должен быть очень хорош для реинкарнации Иско. Команда проходит в середине таблицы в чемпионате Италии, на 10 месте. Также фиалки вышли в 1/16 Лиги Конференций, где встретятся с португальской Брагой. Но вот у Фиорентины сформирована середина поля (Амрабат, Мандрагора и Бонавентура), что может не гарантировать место Исско в стартовом составе.

Что касается Вероны, то сам игрок отказался от такого варианта. Команда идет на последнем месте у Серии А и перспектив на будущее нет.

Салернита в поисках полузащитника. Коллектив занимает 12 место в Серии А. К тому же клуб продемонстрировал, что может договариваться со звездами мирового уровня, недавно подписав Очоа. Иско не будет спешить с выбором своей дальнейшей судьбы и будет ждать других предложений.

Напомним, что Иско недавно покинул Севилью, в которой провел всего несколько месяцев.

Карьера испанца: