Агенти іспанського півзахисника запропонували гравця трьом клубам Серії А. Конкретніше: Фіорентині, Вероні та Селернітані.
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Можливості Іско
Варіант з Фіорентиною мав би бути дуже хорошим для реінкарнації Іско. Команда йде у середині таблиці у чемпіонаті Італії, на 10 місці. Також "фіалки" вийшли в 1/16 Ліги Конференцій, де зустрінуться з португальською Брагою. Та от у Фіорентини сформована середина поля (Амрабат, Мандрагора та Бонавентура), що може не гарантувати Іско місце у стартовому складі.
Щодо Верони, то сам гравець відмовився від такого варіанту. Команда йде на останньому місці у Серії А та перспектив на майбутнє не має.
Салерніта у пошуках півзахисника. Колектив займає 12 місце у Серії А. До того ж, клуб продемонстрував, що може домовлятись з зірками світового рівня, нещодавно підписавши Очоа. Іско не буде спішити з вибором своєї подальшої долі та чекатиме ще інших пропозицій.
Нагадаємо, що Іско нещодавно залишив Севілью, у якій провів всього декілька місяців.
Кар'єра іспанця:
- Іско все своє життя грав тільки за іспанські клуби.
- Першим професійним клубом Іско стала Валенсія, де в основному гравець виступав за резервну команду.
- Згодом відбувся перехід в Малагу, де футболіст сформувався у зірку. Гравець допоміг своїй команді вперше дійти до чвертьфіналу Ліги Чемпіонів.
- Після хороших виступів, Іско став гравцем Реал Мадриду, де добився більшості висот. Іспанець вигравав 5 разів Лігу Чемпіонів у складі "вершкових"