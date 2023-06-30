Врачи "аристократов" не просто так приехали в молодежную сборную Украины. Представители Челси провели обследование своего левого вингера Михаила Мудрика.

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Позитивные новости по расположению "молодежки"

Вердикт врачей лондонского клуба был положительным как для самого футболиста, так и для национальной команды Украины. Больше ничто не мешает Михаилу, чтобы участвовать в матчах "молодежки" на Евро-2023.

Мудрик уже провел тренировки в общей группе команды. Это отличная новость по расположению нашей "молодежки" перед ответственным матчем 1/4 финала Евро против Франции, который состоится уже 2 июля.

Напомним, Михаил получил травму еще в расположении сборной Украины Сергея Реброва и даже не участвовал во встрече отбора на Евро-2024 против Мальты (в запасе). В "молодежку" футболист прибыл и сильно прихрамывал.

Подопечные Руслана Ротаня со второго места группы "В" вышла в плей-офф турнира. "Сине-желтые" набрали 7 очков в трех турах группового раунда, который они прошли без поражений – 2 победы (над Хорватией и Румынией) и одна мировая (с Испанией).

Во всех трех матчах Мудрик не участвовал, но был в заявке команды.

Обратите внимание! Четвертьфинал молодежного Евро-2023 Франция – Украина состоится 2 июля в 22:00 (по киевскому времени).