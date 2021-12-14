Может быть, да, а может быть, нет, – в Динамо впервые прокомментировали трансфер Миколенко
14 декабря 2021 , 17:43Читати новину українською
Источник:FanDay
Вице-президент Динамо Алексей Семененко отреагировал на информацию, что защитник Виталий Миколенко в зимнее трансферное окно покинет клуб.
Пока не сообщается, какой клуб станет новым домом для футболиста сборной Украины. Известно лишь то, что это будет известный клуб из Европы. Переговоры уже подходят к своему завершению. Стороны обсуждают последние детали контракта.
Смотрите также Миколенко в ближайшие дни покинет Динамо, – СМИ
Я не в курсе, никто ничего мне на эту тему не говорил. Поэтому не знаю. Для меня эта информация на уровне нуля. Может, правда, а, может, и нет – мне президент такие вещи не говорит,
– заявил Семененко.
Карьера Миколенко: уже давно попал на радары
- 22-летний Миколенко уже давно находится на радарах европейских грандов. В разное время футболиста сравнивали с разными итальянскими клубами, а также Аяксом, но пока дальше разговоры не доходили.
- Ориентировочная стоимость игрока оценивается в размере 17 миллионов евро. Действующее соглашение Миколенко с киевским клубом рассчитано до 2025 года.
- Миколенко своей игрой заслужил не только стабильное место в основе, но и вызов в сборную Украины.
- В сезоне-2021/2022 сыграл за киевский клуб в 21 поединке, в котором сделал 3 ассиста.