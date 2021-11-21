В воскресенье, 21 ноября, Андрей Шевченко дебютирует на посту главного тренера Дженоа на домашнем матче против Ромы Жозе Моуринью, который 15 лет назад "мариновал" украинца в запасе Челси.

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"Мое первое воспоминание о Шевченко? То, как он играл. Если ты выиграешь "Золотой мяч", Лигу чемпионов, ты творишь историю", – сказал он

Это его первый опыт работы тренером на клубном уровне. Он сделал хорошую работу со сборной Украины, доказав, что имеет четкую философию футбола. Он спокойный лидер, потому что он спокойный человек. Я желаю ему пережить то же, что и я – проиграть в своем первом матче как тренер, но потом выиграть много трофеев,

– заявил Жозе Моуринью.

Коротко о дебюте Шевченко