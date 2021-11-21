У неділю, 21 листопада, Андрій Шевченко дебютує на посаді головного тренера Дженоа домашнім матчем проти Роми Жозе Моурінью, який 15 років тому "маринував" українця в запасі Челсі.

До слова Проти Роми Моурінью: де дивитись дебютний матч Шевченка на чолі Дженоа

"Мій перший спогад про Шевченка? Те, як він грав. Якщо ти виграєш "Золотий м'яч", Лігу чемпіонів, ти твориш історію", – сказав він

Це його перший досвід роботи тренером на клубному рівні. Він зробив хорошу роботу зі збірною України, довівши, що має чітку філософію футболу. Він спокійний лідер, тому що він спокійна людина. Я бажаю йому пережити те саме, що і я – програти у своєму першому матчі як тренер, але потім виграти багато трофеїв,

– заявив Жозе Моурінью.

Коротко про дебют Шевченка