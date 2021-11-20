Где смотреть противостояние Шевченко – Моуринью

Поединок Дженоа – Рома состоится 21 ноября. Начало встречи в Генуе на стадионе "Луиджи Феррарис" в 21:45.

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Этот матч станет первым для "грифонов" под руководством Андрея Шевченко. Украинский наставник дебютирует на тренерском мостике в нечужой Серии А. Накануне поединка лучшая ситуация в турнирной таблице у Ромы – 6 место и 19 очков в активе.

А вот у Дженоа не все так гладко. "Грифоны" идут лишь на 17-й позиции среди 20 клубов Серии А. В активе клуба Шевченко лишь 9 набранных очков за 12 туров.

В прямом эфире противостояние Андрея Шевченко и Жозе Моуринью в Украине будет транслировать платформа Megogo. Для просмотра следует оформить подписку "максимальная" (299 гривен в месяц) или "Спорт" (199 гривен в месяц, куда входят лишь 39 каналов).