Надеемся, что украинские дети будут улыбаться чаще, – Моуринью о матче с Шахтером

Недавно в рамках благотворительной встречи итальянская Рома встречалась с донецким Шахтером. Подопечные Жозе Моуринью не оставили шансы на победу украинскому клубу.

Моуринью: Украинцы демонстрируют, насколько сплочены

Главный тренер Ромы Жозе Моуринью прокомментировал благотворительный матч с Шахтером (5:0). Он выразил свою поддержку украинскому народу.

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"На такие благотворительные матчи можно смотреть с двух сторон. Одна – футбольная, и для нас важно играть с хорошей командой, командой, которая любит играть в футбол, любит строить игру от задней линии, ведь это создает сложности, что хорошо для нас перед началом сезона.

Также есть другая сторона – человеческая. И, конечно, я считаю, что все на этом стадионе стоят вместе в вопросе поддержки Украины и ее народа в такой сложный период. Поэтому, по-моему, люди пришли по двум причинам: посмотреть футбол и поддержать", – сказал тренер итальянской команды.

По словам специалиста, он глубоко ощущает проблемы украинцев. Он желает Украине счастья и мира.

Мне больше нравится называть это человеческой стороной футбола. Футбол – сильная игра. Футбол может показать человеческие эмоции. Но, конечно, все присутствовавшие на этом стадионе глубоко чувствуют проблемы украинского народа. Я считаю, что украинцы демонстрируют, насколько сплоченными, смелыми и дружественными. И здесь нечего добавить. Конечно, мы все хотим счастья, мира. Мы видели многих украинских детей, их красивые лица, улыбки. Они продолжают улыбаться. Надеемся, они будут улыбаться еще чаще,

– добавил Моуринью.

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