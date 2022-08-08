Йовичевич: Хороший тест для нас

Хорватский наставник Шахтера отметил класс и состав Ромы, сложно сравнить с тем, который сейчас есть в донецком клубе. Игорь Йовичевич увидел как положительные, так и негативные моменты в игре своей команды.

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Трудный матч. Если мы смотрим на результат, это, конечно, хороший тест для нас. Мы увидели несколько ситуаций, которые идут нам на пользу, а также несколько элементов, над которыми нам нужно работать. Сравнить составы команд на данный момент очень трудно – и по бюджету, и по уровню футболистов,

– сказал тренер "горняков".

Первый тайм в игре против Ромы Йовичевич занес в актив футболистам Шахтера. 30 минут его подопечные удачно выходили из-под прессинга соперника. Защита дончан хорошо перекрывала свободные зоны и закрыла Дибалу и Дзаниоло.

"Будем работать дальше"

Однако не обошлось без ошибок, ставших ключевыми в итоговом результате матча. Такие ошибки Рома не прощает оппоненту.

Относительно второго тайма новый тренер Шахтера отметил комбинационную игру, но не хватало последнего удара в финальной стадии атаки.

Рома – физически мощная команда. Они выигрывали единоборства. И они совсем скоро начинают чемпионат. Это еще один маленький нюанс. Будем работать дальше. Я считаю, что матч пойдет в актив, несмотря на результат. Результат не испортит мне настроение,

– рассказал Йовичевич.

Поединок закончился разгромом от Ромы 5:0. Шахтер даже не смог забить гол престижа. "Волки" просто схватили кураж в руки на родном стадионе, который был переполнен болельщиками, которые тепло приняли "горняков".