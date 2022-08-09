Моуринью: Украинцы демонстрируют, насколько сплочены
Главный тренер Ромы Жозе Моуринью прокомментировал благотворительный матч с Шахтером (5:0). Он выразил свою поддержку украинскому народу.
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"На такие благотворительные матчи можно смотреть с двух сторон. Одна – футбольная, и для нас важно играть с хорошей командой, командой, которая любит играть в футбол, любит строить игру от задней линии, ведь это создает сложности, что хорошо для нас перед началом сезона.
Также есть другая сторона – человеческая. И, конечно, я считаю, что все на этом стадионе стоят вместе в вопросе поддержки Украины и ее народа в такой сложный период. Поэтому, по-моему, люди пришли по двум причинам: посмотреть футбол и поддержать", – сказал тренер итальянской команды.
По словам специалиста, он глубоко ощущает проблемы украинцев. Он желает Украине счастья и мира.
Мне больше нравится называть это человеческой стороной футбола. Футбол – сильная игра. Футбол может показать человеческие эмоции. Но, конечно, все присутствовавшие на этом стадионе глубоко чувствуют проблемы украинского народа. Я считаю, что украинцы демонстрируют, насколько сплоченными, смелыми и дружественными. И здесь нечего добавить. Конечно, мы все хотим счастья, мира. Мы видели многих украинских детей, их красивые лица, улыбки. Они продолжают улыбаться. Надеемся, они будут улыбаться еще чаще,
– добавил Моуринью.
Рома – Шахтер: главное
- Благотворительный матч Рома – Шахтер состоялся 7 августа. Домашний стадион итальянской команды "Стадио Олимпико" был переполнен. Все билеты на встречу были проданы еще за два дня до начала матча.
- Поединок воочию показал разницу в нынешнем состоянии команд. Римляне с первых минут захватили инициативу, обложили горняков и забили три еще до перерыва.
- Во втором тайме игра особенно не изменилась. Хозяева снова доминировали, в итоге Рома забила еще два и закончила со счетом 5:0