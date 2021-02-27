Европейская гандбольная федерация (ЕГФ) вынесла решение по игре Лиги чемпионов между Мотором и Килем, которая должна был пройти 10 февраля 2021 года.

Отдел по проведению соревнований ЕГФ присудил Мотору техническую победу над действующим победителем Лиги чемпионов со счетом 10:0.

К слову Украинский клуб проиграл шестой матч в гандбольной Лиге чемпионов

Напомним, что у нескольких гандболистов немецкой команды был обнаружен коронавирус, из-за чего матч был отменен. Он должен был состояться 10 февраля в Запорожье.

Обновленная таблица группы B:

Барселона – 26 очков (13 матчей) Веспрем – 19 (13) Ольборг – 14 (13) Мотор – 14 (13) Киль – 12 (12) Нант – 11 (13) Целье – 6 (12) Загреб – 0 (13)

Отметим, что в конце декабря 2020 года Киль победил Барселону в финале Лиги чемпионов.