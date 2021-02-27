Мотору засчитали техническую победу над действующим победителем Лиги чемпионов
Европейская гандбольная федерация (ЕГФ) вынесла решение по игре Лиги чемпионов между Мотором и Килем, которая должна был пройти 10 февраля 2021 года.
Источник:EHF
Отдел по проведению соревнований ЕГФ присудил Мотору техническую победу над действующим победителем Лиги чемпионов со счетом 10:0.
К слову Украинский клуб проиграл шестой матч в гандбольной Лиге чемпионов
Напомним, что у нескольких гандболистов немецкой команды был обнаружен коронавирус, из-за чего матч был отменен. Он должен был состояться 10 февраля в Запорожье.
Обновленная таблица группы B:
- Барселона – 26 очков (13 матчей)
- Веспрем – 19 (13)
- Ольборг – 14 (13)
- Мотор – 14 (13)
- Киль – 12 (12)
- Нант – 11 (13)
- Целье – 6 (12)
- Загреб – 0 (13)
Отметим, что в конце декабря 2020 года Киль победил Барселону в финале Лиги чемпионов.
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