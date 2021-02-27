Мотору зарахували технічну перемогу над чинним переможцем Ліги чемпіонів
Європейська гандбольна федерація (ЄГФ) винесла рішення по матчу Ліги чемпіонів між Мотором і Кілем, який повинен був пройти 10 лютого 2021 року.
Джерело:EHF
Відділ з проведення змагань ЄГФ присудив Мотору технічну перемогу над чинним переможцем Ліги чемпіонів з рахунком 10:0.
До слова Український клуб програв шостий матч в гандбольній Лізі чемпіонів
Нагадаємо, що у кількох гандболістів німецької команди був виявлений коронавірус, через що матч був скасований. Він повинен був відбутися 10 лютого в Запоріжжі.
Оновлена таблиця групи B:
- Барселона – 26 очок (13 матчів)
- Веспрем – 19 (13)
- Ольборг – 14 (13)
- Мотор – 14 (13)
- Кіль – 12 (12)
- Нант – 11 (13)
- Цельє – 6 (12)
- Загреб –0 (13)
Відзначимо, що в кінці грудня 2020 року Кіль переміг Барселону у фіналі Ліги чемпіонів.
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