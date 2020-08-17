Четвертый этап Moto GP-2020 запомнился не только первой в сезоне победой Андреа Довициозо с Ducati, а также и жуткой аварией.

Итальянский мотогонщик Yamamaha Франко Морбиделли попал в страшную аварию. За 20 кругов до финиша 25-летний римлянин на скорости в 320 километров в час наехал на колесо гонщика Ducati Иоанна Сарко, пишет 24 канал.

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Обоих спортсменов отбросило на гравий, но их мотоциклы продолжили движение. Байки полетели на трассу и чуть не задели других участников заезда.

Так обе машины последовательно почти врезались в девятикратного чемпиона мира в классе MotoGP Валентино Росси. Первый мотоцикл выскочил прямо перед итальянцем, а второй просвистел над головой Росси и даже облил его машинным маслом. Судьи тут же подняли красный флаг и приостановили гонку.

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