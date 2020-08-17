Четвертий етап Moto GP-2020 запам'ятався не тільки першою в сезоні перемогою Андреа Довіціозо з Ducati, а також і моторошною аварією.

Італійський мотогонщик Yamamaha Франко Морбіделлі потрапив у страшну аварію. За 20 кіл до фінішу 25-річний римлянин на швидкості в 320 кілометрів на годину наїхав на колесо гонщика Ducati Йоанна Сарко, пише 24 канал.

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Обох спортсменів відкинуло на гравій, але їх мотоцикли продовжили рух. Байки полетіли на трасу і ледь не зачепили інших учасників заїзду.

Так обидві машини послідовно мало не врізалися в дев'ятикратного чемпіона світу в класі MotoGP Валентино Россі. Перший мотоцикл вискочив прямо перед італійцем, а другий просвистів над головою Россі і навіть облив його машинним маслом. Судді тут же підняли червоний прапор і призупинили гонку.

Відео аварії