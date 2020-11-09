Во время мотогонок в Бразилии на знаменитой трассе "Интерлагос" погиб гонщик Матеус Барбоза. Он не справился с управлением и вылетел за пределы трассы.

Несчастный инцидент произошел в воскресенье, 8 ноября, во время гонки SuperBike Brazil, сообщает motorsport.com.

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Барбоза выступал на мотоцикле Kawasaki. В повороте "Жунсао" он вел борьбу за позицию с другим гонщиком. Но не справился с управлением и вылетел за пределы трассы, миновав барьеры безопасности и влетев в металлическую конструкцию.

Видео смертельной аварии Матеуса Барбозы во время гонки (осторожно, 18+)

Медки прибыли на место происшествия за 60 секунд. Однако спасти Матеуса Борбозу не сумели. Пилот умер на месте.

Сразу после аварии на трассе были подняты красные флаги. Гонку прервали. Остальные заезды организаторы отменили.

Сейчас устанавливаются причины аварии. Ведь Барбоза обладал превосходной техникой и реакцией. Он был опытным пилотом.

Это не первая смертельная авария на трассе "Интерлагос". В 2019 году здесь с разницей в несколько месяцев в результате аварий погибли Маурисио Палудете и Данилу Берту. После каждой из аварий организаторы усиливали безопасность на трассе (для этого даже разобрали часть трибун).