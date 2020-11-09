Під час мотоперегонів у Бразилії на славнозвісній трасі "Інтерлагос" загинув гонщик Матеус Барбоза. Він не впорався з керуванням та вилетів за межі траси.

Нещасний інцидент стався в неділю, 8 листопада, під час перегонів SuperBike Brazil, повідомляє motorsport.com.

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Барбоза виступав на мотоциклі Kawasaki. У повороті "Жунсао" він вів боротьбу за позицію з іншим гонщиком. Але не впорався з керуванням та вилетів за межі траси, оминувши бар'єри безпеки та влетівши у металеву конструкцію.

Відео смертельної аварії Матеуса Барбози під час перегонів (обережно, 18+)

Медки прибули на місце події за 60 секунд. Однак врятувати Матеуса Борбозу не зуміли. Пілот помер на місці.

Одразу після аварії на трасі були підняті червоні прапори. Гонку перервали. Решту заїздів організатори відмінили.

Зараз встановлюються причини аварії. Адже Барбоза володів чудовою технікою та реакцією. Він був досвідченим пілотом.

Це не перша смертельна аварія на трасі "Інтерлагос". У 2019 році тут з різницею у декілька місяців внаслідок аварій загинули Маурісіо Палудете та Данілу Берту. Після кожної з аварій організатори посилювали безпеку на трасі (для цього навіть розібрали частину трибун).