Во время тренировки на Гран-при Moto3 в Валенсии 19-летний японский мотогонщик Рюсей Яманака попал в ужасную аварию.

На официальной странице MotoGP в твиттере появилось видео того, как японец наехал на заднее колесо своего партнера по Honda Серхио Гарсии на скорости 225 км/ч, после чего перелетел через руль и приземлился на голову.

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На место происшествия сразу прибыли врачи, которые доставили его в медицинский центр для дальнейшего осмотра. К счастью, гонщик сумел самостоятельно подняться на ноги.

Luckly I'm fine!

The big crash is not suitable as my birthday....

thanks for your messages!! https://t.co/y0ykpKb70V — Ryusei Yamanaka12. (@yamanaka_ryusei) November 6, 2020

Что известно о Яманаке

Яманака набрал 13 очков после 12 заездов в сезоне 2020 года и находится на 24-м месте в турнирной таблице. В этом году он дебютировал во взрослой серии Moto3.