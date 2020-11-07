Японский гонщик приземлился на голову после столкновения на скорости 225 км/ч: видео
Во время тренировки на Гран-при Moto3 в Валенсии 19-летний японский мотогонщик Рюсей Яманака попал в ужасную аварию.
На официальной странице MotoGP в твиттере появилось видео того, как японец наехал на заднее колесо своего партнера по Honda Серхио Гарсии на скорости 225 км/ч, после чего перелетел через руль и приземлился на голову.
К слову Монголия подала в ООН официальную жалобу на пилота Формулы-1: что случилось, видео
На место происшествия сразу прибыли врачи, которые доставили его в медицинский центр для дальнейшего осмотра. К счастью, гонщик сумел самостоятельно подняться на ноги.
Что известно о Яманаке
Яманака набрал 13 очков после 12 заездов в сезоне 2020 года и находится на 24-м месте в турнирной таблице. В этом году он дебютировал во взрослой серии Moto3.
Поделиться новостью