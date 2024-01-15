Получил травмы несовместимые с жизнью: испанский мотогонщик скончался после аварии на ралли "Дакар"

Ужасная новость поступила от команды TwinTrail Racing Team, за которую выступал Карлес Фалькон. Почти неделю спортсмен находился в коме после роковой аварии.

В понедельник, 15 января, стало известно о смерти испанского мотогонщика Карлеса Фалькона. Спортсмен попал в аварию 7 января на втором этапе ралли "Дакар".

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В результате падения Фалькон получил серьезные травмы. У мотогонщика был поврежден хребет, ребра, ключица и левое запястье. Ему оказали немедленную помощь медики, прибывшие на вертолете. Испанца срочно доставили в больницу Аль-Дувадими.

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45-летний спортсмен пережил остановку сердца. Травма головы привела к отеку головного мозга, из-за чего Карлеса пришлось перевести в состояние искусственной комы.

К сожалению, травмы, полученные Фальконом в результате аварии, оказались несовместимы с жизнью.

"Медицинская бригада подтвердила, что неврологические повреждения, вызванные остановкой сердечно-легочной деятельности во время аварии, необратимы", – сообщила пресс-служба команды TwinTrail Racing Team.

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