С 2009 года существует ежегодное ралли "Шелковый путь". Сначала оно было между Казанью и Ашхабадом. Но потом разрослось, и с 2016 года его продолжили от Москвы до Пекина, а затем и Сианя. Как показывает совместное расследование The Insider, Bellingcat, Der Spiegel да Le Monde, это ралли под полным контролем российского Главного разведывательного управления (ГРУ). И с ним могут быть связаны как покушения на убийства, так и диверсии в европейских странах. 24 Канал кратко пересказывает суть расследования.

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Награда от ГРУ

Главой ассоциации Silkway Rally (SWR) является Булат Янборисов. Именно он получил из рук заместителя начальника ГРУ генерала Владимира Алексеева орден Александра Невского. Особенностью этого ордена есть то, что это военная награда. А вручили ее Янборисову "за заслуги в укреплении обороноспособности страны и успешное решение специальных задач". Так какие такие "специальные задачи" выполнял Янборисов, получивший военную награду?

Смотрите видео о том, как Янборисов получил орден за "специальные заслуги"

Ралли "Шелковый путь" как прикрытие

Ралли "Шелковый путь" лишь, на первый взгляд, кажется чисто спортивным событием. На самом деле, во внутренних документах четко указано о "мягкой силе", которую он должен выполнять, особенно что касается продвижения России в азиатском регионе. Например, содействовать проекту Siberian Power 2 для поставки российского газа в Китай (это сотрудничество "Газпрома" и китайской CNPC).

Еще одним направлением "мягкой силы" было сближение таких стран как Россия, Китай, Иран, Катар, Афганистан, Сирия, Туркменистан и Таджикистан. Частично через эти страны даже должен был пройти маршрут ралли в конце 2022 года.

Не без "украинского вопроса"

В этом же внутреннем документе SWR не обошлось и без более подробных политических целей России. В том числе по вопросу Крыма. Там через "Шелковый путь" пытались давить на Турцию, в том числе из-за "сирийской составляющей" по всем интересующим Россию вопросам, включая Азербайджан, Армению, Крым и Сирию. И там же было "предложение Талибану дорожной карты к международной легитимности в обмен на признание Крыма российской территорией".

Но и этого SWR оказалось маловато. Журналисты получили еще один внутренний документ от 12 ноября 2021 года. Он под грифом "Совершенно секретно". Это доклад Булата Янборисова министру обороны России Сергею Шойгу. И уже там сказано о возможности создания новых военно-политических союзов, а также увеличении военного присутствия России в Центральной Азии и на Востоке. Среди прочего там упоминается и выход российского военно-промышленного комплекса на новые рынки сбыта среди тех, кем "были проведены переговоры по поддержке платформы Silkway". Среди таких стран – Китай, Турция, Катар и ОАЭ.

Вместо гонок – диверсии

Источники в SilkwayRally утверждают, что им неизвестно, чем вообще занимался Янборисов в компании и имел ли он хоть какое-нибудь отношение к организации гонки.

В то же время журналисты установили его достаточно тесную связь с ГРУ. Только в 2022 году он более 60 раз общался по телефону с генералом Алексеевым. Контакты между ними были особенно интенсивными незадолго до и в первые два месяца после полномасштабного вторжения России в Украину (по данным источников, Алексеев играл активную роль в организации первой фазы вторжения, которая, впрочем, завершилась совсем не так, как ее планировали).

Общался Янборисов не только с Алексеевым, но как минимум с 11 другими сотрудниками ГРУ, трое из которых – офицеры воинской части 29155. Это именно та воинская часть, сотрудники которой причастны к отравлению "Новичком" бывшего агента ФСБ Сергея Скрипаля и его дочери в Англии, а также Емельяна Гебрева в Болгарии. Они причастны и к взрывам военных складов в Чехии и Болгарии.

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Часто Янборисов общался с Рустамом Джафаровым из воинской части 29155. В 2010 – 2013 годах он путешествовал по европейским странам под именем "Рустам Джамалов". И использовал паспорт с номером, который только на одну цифру отличался от номера паспорта "Руслана Боширова" (Анатолия Чепиги) и "Александра Петрова" (Александра Мишкина), подозреваемого в отравлении Скрипалей. В 2011 году "Рустам Джамалов" летал вместе с "Русланом Бошировым" в один из городов Центральной Европы, рядом с которым через несколько дней взорвался склад боеприпасов.

В 2021 году Джафаров уже под своим подлинным именем числился сотрудником компании Silkway Rally Directorate.

Среди других контактов Янборисова – бывший командующий российскими силами специальных операций Олег Мартьянов. А также несколько соратников владельца российского ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

"Безвизовый режим" и явочная квартира для ГРУ

После начала полномасштабного вторжения России в Украину россиянам достаточно ограничили возможность для передвижения по миру. Но для "сотрудников" SilkwayRally никаких проблем с этим не возникало. Тот же Янборисов большую часть времени проводит в Европе и Азии, лишь ненадолго возвращаясь в Россию. Ему принадлежит квартира в Париже. И журналисты предполагают, что ее могли использовать как явочную для ГРУ.

То же касается и особняка в болгарском Созополе неподалеку от Бургаса. Не исключительно, что именно там и находился Денис Сергеев, подозреваемый в отравлении Емельяна Гебрева.

Квартиры и компании Янборисова – не менее ценный актив для ГРУ, чем инфраструктура, созданная для ралли. Но если последняя является поводом для путешествия резидентов в страны Центральной Азии и Китая, первые позволяют ГРУ иметь легальный повод для использования недвижимости и денег в Европе. Причем, в отличие от резидентов ГРУ, работающих под дипломатическим прикрытием и находящихся под постоянным наблюдением местных спецслужб, Янборисов и его сын могут путешествовать по Европе, не привлекая к себе лишнего внимания.

Сам Янборисов в комментарии журналистам опровергает все свои связи с ГРУ. А орден якобы получил за помощь в поставке медицинского оборудования для борьбы с коронавирусом из Китая в Россию. Правда, он же заявил, что с генералом Алексеевым не общался с начала войны против Украины. Но эти слова опровергают данные телефонных звонков.