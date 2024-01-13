Трехкратный призер Олимпийских игр Алексис Пинтюро этой зимой решил отказаться от слалома и сосредоточиться на скоростных дисциплинах. Француз принял участие в супергиганте на этапе Кубка мира в швейцарском Венгене.

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Неудачное завершение сезона

Во время скоростного спуска на легендарной трассе Лауберхорн 32-летний спортсмен потерял равновесие и контроль над лыжами. В этот момент его скорость была около 100 км/ч. Пинтюро неудачно приземлился лицом на снег и плохо перевернулся.

В результате такого приземления Алексис получил многочисленные травмы. По сообщениям Французской федерации лыжного спорта, Пинтюро сломал левую руку и порвал крестообразную связку колена. В больницу горнолыжника доставляли вертолетом прямо с трассы. Разумеется, этот сезон для титулованного спортсмена уже завершился.

Видео ужасного падения Пинтюро

Что известно о Пинтюро