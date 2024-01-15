У понеділок, 15 січня, стало відомо про смерть іспанського мотогонщика Карлеса Фалькона. Спортсмен потрапив в аварію 7 січня на другому етапі ралі "Дакар".

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Внаслідок падіння Фалькон отримав серйозні травми. У мотогонщика був пошкоджений хребет, ребра, ключиця та ліве зап'ястя. Йому надали негайну допомогу медики, які прибули на гелікоптері. Іспанця терміново доставили в лікарню Аль-Дувадімі.

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45-річний спортсмен пережив зупинку серця. Травма голови призвела до набряку головного мозку, через що Карлеса довелося перевести у стан штучної коми.

На жаль, травми, які отримав Фалькон внаслідок аварії, виявилися несумісні з життям.

"Медична бригада підтвердила, що неврологічні пошкодження, спричинені зупинкою серцево-легеневої діяльності під час аварії, незворотні", – повідомила пресслужба команди TwinTrail Racing Team.

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