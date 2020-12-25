Последняя гонка 2020 года надолго запомнится мотогонщику Андре Вериссимо. Поспешное празднование перед финишем сыграло злую шутку со спортсменом.

На этапе Superbike Brazil Андре Вериссимо уверенно лидировал в гонке и до финиша подъехал на первой позиции. Бразилец уже начал праздновать очередную победу. Но его решение было поспешным, которое привело к конфузу. На официальной странице SkyNews в твиттере появился ролик с курьезным финишем.

Вот так 19-летний мотогонщик упал посреди трассы и чудом уклонился от 6 мотоциклов: видео

Неудачник финиша

Фаворит сезона, который остался лидером общего зачета и завоевал чемпионство по итогам восьми заездов, отпустил педаль газа, встал на ноги и триумфально поднял руки вверх. Тогда Андре решил обернуться назад и увидел, как стремительно к нему приближаются соперники. Он быстро сел в сидение, но уже слишком поздно. Соперники быстро перегнали неудачника этого заезда.

Вериссимо был вынужден радоваться только третьему месту. Еще долго такой курьезный финиш будет сниться в страшных снах гонщику. На такой забавной ноте завершился этот сезон.

Такой финиш подорвал сеть и стал своеобразным мемом. Сам гонщик не разочаровался такому результату. Он праздновал победу в общем зачете, поэтому остался доволен этим сезоном.