Остання гонка 2020-го року надовго запам'ятається мотогонщику Андре Веріссімо. Поспішне святкування перед фінішем зіграло злий жарт з спортсменом.

На етапі Superbike Brazil Андре Веріссімо впевнено лідирував у гонці та до фінішу під'їхав на першій позиції. Бразилець вже почав святкувати чергову перемогу. Але його рішення було поспішним, яке призвело до конфузу. На офіційній сторінці SkyNews у твіттері з'явився ролик з курйозним фінішем.

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Невдаха фінішу

Фаворит сезону, який залишився лідером загального заліку і завоював чемпіонство за підсумками восьми заїздів, відпустив педаль газу, встав на ноги та тріумфально підняв руки вгору. Тоді Андре вирішив обернутись назад та побачив, як стрімко до нього наближаються суперники. Він швидко сів у сидіння, але вже було надто пізно. Суперники швидко перегнали невдаху цього заїзду.

Веріссімо був змушений тішитись лише третьому місцю. Ще довго такий курйозний фініш буде снитись у страшних снах гонщика. На такій кумедній ноті завершився цей сезон.

Такий фініш підірвав мережу та став своєрідним мемом. Сам гонщик не розчарувався такому результату. Він святкував перемогу у загальному заліку, тому залишився задоволений цим сезоном.