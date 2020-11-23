Печально мог завершиться португальский этап Moto2. Испанский гонщик Арон Канет шел впереди соперников и на одном из спусков упал с собственного мотоцикла. Спортсмену чудом удалось уйти от шести соперников, которые ехали позади 19-летнего испанца, сообщает MotoGP.

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Замечательная реакция гонщика

Такой инцидент произошел на квалификации гонок, где спортсмены ехали на максимальных скоростях, чтобы определить стартовую позицию во время основного этапа гонок.

Восьмой поворот навсегда запомнится испанцу. Сам Канет после гонки прокомментировал ситуацию в своем инстаграм-аккаунте, где кратко подписал сторис: "Сегодня увидел Матерь Божью".