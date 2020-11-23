19-летний мотогонщик упал посреди трассы и чудом уклонился от 6 мотоциклов: видео
На этапе гонки Moto2, который состоялся в Португалии, 19-летний мотогонщик из Испании Арон Канет не справился с управлением и упал с собственного мотоцикла на спуске посреди трассы. Ему чудом удалось не попасть под колеса соперников, которые были у него за спиной.
Печально мог завершиться португальский этап Moto2. Испанский гонщик Арон Канет шел впереди соперников и на одном из спусков упал с собственного мотоцикла. Спортсмену чудом удалось уйти от шести соперников, которые ехали позади 19-летнего испанца, сообщает MotoGP.
Стоит увидеть Японский гонщик приземлился на голову после столкновения на скорости 225 км/ч: видео
Замечательная реакция гонщика
Такой инцидент произошел на квалификации гонок, где спортсмены ехали на максимальных скоростях, чтобы определить стартовую позицию во время основного этапа гонок.
Восьмой поворот навсегда запомнится испанцу. Сам Канет после гонки прокомментировал ситуацию в своем инстаграм-аккаунте, где кратко подписал сторис: "Сегодня увидел Матерь Божью".
Кто такой Арон Канет?19-летний испанский мотогонщик. В 2015 году занял третье место на чемпионате мира среди юниоров FIM CEV Moto3. В следующем году уже дебютировал на Гран-при на чемпионате мира Moto3 в команде Estrella Galicia 0,0, что ехала на Honda. В прошлом году был одним из претендентов на победу на чемпионате мира.
Поделиться новостью