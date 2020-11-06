Футболиста Алена Аскерова избили в четверг, 5 ноября, в Москве. Инцидент произошел возле станции метро "Рижская".

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Футболист сообщил полиции, что знает, кто его избил, но имя обидчика не скажет. Писать заявление на него он тоже отказался.

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Экс-игрока Саранской "Мордовии" доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.

Что известно об Алене Аскерове

Аскеров – 24 года. Он родился в российском Кирове. С 2012 по 2016 годы находился в структуре Саранской "Мордовии".

Летом 2017 года Ален перешел в хорватский "Новиград", а оттуда через год – в азербайджанскую "Габалу". Но там не задержался и последние два года на профессиональном уровне не играл.