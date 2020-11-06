У Москві жорстоко побили відомого азербайджанського футболіста Аскелова
Футболіста Алена Аскерова побили в минулий четвер, 5 листопада, в Москві. Інцидент стався біля станції метро "Ризька".
Про це повідомляє ТАСС з посиланням на джерело у правоохоронних органах. Футболіст повідомив поліції, що знає, хто його побив, але ім'я кривдника не скаже. Писати заяву на нього він теж відмовився.
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Що відомо про Алена Аскерова
Аскерову – 24 роки. Він народився в російському Кірові. З 2012 по 2016 роки знаходився у структурі саранської "Мордовії".
Улітку 2017-го Ален перейшов у хорватський "Новіград", а звідти через рік – в азербайджанську "Габалу". Але там не затримався і останніх два роки на професійному рівні не грав.
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