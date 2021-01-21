В Москве задержали Алексея Кудина. Это белорусский боец, многократный чемпион мира по тайскому боксу и кикбоксингу, который бежал из страны. Ему грозило заключение за участие в массовых акциях протеста в Беларуси.

О задержании Алексея Кудина в Москве сообщает Белорусский фонд спортивной солидарности. Там отмечают, что теперь на спортсмена может ожидать экстрадиция в Беларусь, где его ожидает заключение. Ему грозит до пяти лет заключения.

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В чем обвиняют Алексея Кудина

Кудина задержали в белорусском городе Молодечино 12 августа после участия в акции протеста в Центральном парке города 10 августа. Его обвинили в сопротивлении сотрудникам правоохранительных органов. Кудина задержали и отпустили только 21 августа в домашний арест.

Сам Кудин заявлял, что не был участником акций протеста, а пришел только посмотреть. Нанесение телесных повреждений работникам милиции он назвал случайностью.

19 ноября должен состояться суд над Кудиным. Но боец ​​решил покинуть Беларусь. Его сразу же объявили в розыск.

Алексей Кудин – пятикратный чемпион мира по тайскому боксу среди любителей, двукратный чемпион мира по кикбоксингу среди любителей, чемпион мира по кикбоксингу среди профессионалов, боец ​​ММА.