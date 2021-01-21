В Москве задержали белорусского бойца Кудина, который бежал из страны из-за репрессий
В Москве задержали Алексея Кудина. Это белорусский боец, многократный чемпион мира по тайскому боксу и кикбоксингу, который бежал из страны. Ему грозило заключение за участие в массовых акциях протеста в Беларуси.
О задержании Алексея Кудина в Москве сообщает Белорусский фонд спортивной солидарности. Там отмечают, что теперь на спортсмена может ожидать экстрадиция в Беларусь, где его ожидает заключение. Ему грозит до пяти лет заключения.
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В чем обвиняют Алексея Кудина
Кудина задержали в белорусском городе Молодечино 12 августа после участия в акции протеста в Центральном парке города 10 августа. Его обвинили в сопротивлении сотрудникам правоохранительных органов. Кудина задержали и отпустили только 21 августа в домашний арест.
Сам Кудин заявлял, что не был участником акций протеста, а пришел только посмотреть. Нанесение телесных повреждений работникам милиции он назвал случайностью.
19 ноября должен состояться суд над Кудиным. Но боец решил покинуть Беларусь. Его сразу же объявили в розыск.
Алексей Кудин – пятикратный чемпион мира по тайскому боксу среди любителей, двукратный чемпион мира по кикбоксингу среди любителей, чемпион мира по кикбоксингу среди профессионалов, боец ММА.
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