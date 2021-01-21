В Москві затримали Олексія Кудіна. Це білоруський боєць, багаторазовий чемпіон світу з тайського боксу та кікбоксингу, який втік з країни. Йому загрожувало ув'язнення за участь у масових акціях протесту в Білорусі.

Про затримання Олексія Кудіна в Москві повідомляє Білоруський фонд спортивної солідарності. Тат зазначають, що тепер на спортсмена може очікувати екстрадиція до Білорусі, де на нього очікує ув'язнення. Йому загрожує до п'ять років ув'язнення.

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В чому звинувачують Олексія Кудіна

Кудіна затримали в білоруському місті Молодечино 12 серпня після участі в акції протесту в Центральному парку міста 10 серпня. Його звинуватили у спротиві працівникам правоохоронних органів. Кудіна затримали й відпустили лише 21 серпня під домашній арешт.

Сам Кудін заявляв, що не був учасником акцій протесту, а прийшов лише подивитися. Нанесення тілесних ушкоджень працівникам міліції він назвав випадковістю.

19 листопада мав відбутися суд над Кудіним. Але боєць вирішив покинути Білорусь. Його одразу ж оголосили в розшук.

Олексій Кудін – п'ятиразовий чемпіон світу з тайського боксу серед любителів, дворазовий чемпіон світу з кікбоксингу серед любителів, чемпіон світу з кікбоксингу серед професіоналів, боєць ММА.