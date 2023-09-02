Хоккейный клуб ЦСКА разрушил нарратив местных пропагандистов, которые постоянно рассказывают с каждого утюга, что спорт вне политики. Перед дебютным матчем сезона в чемпионате "армейцы" устроили акцию в поддержку батальона "Эспаньола".

Он состоит из группы фанатов-отбросов, которые добровольно в Украину воевать. Однако часть из них уже нашла желанный черный пакет и горит в аду.

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Оказывается, спорт не вне политики

Игроки хоккейного ЦСКА из Москвы вышли на разминку перед матчем КХЛ с Ак Барсом в специальной форме, посвященной террористическому батальону Эспаньола. На ней была изображена рашистская свастика "Z" и эмблема батальона, сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

Сегодня предматчевую раскатку провели в специальной форме. Она посвящена доблестным бойцам из военной организации "Эспаньола", которые самоотверженно защищают нашу Родину на самых горячих участках фронта, не щадя своего здоровья и рискуя своими жизнями. "Эспаньола" – уникальное формирование, в рядах которого борются спортивные фанаты со всей России,

– говорится в заявлении клуба.

По информации одного из пропагандистских изданий, символический вброс шайбы перед матчем сделал командир батальона с позывным "Испанец" и командир разведывательной роты – "Выходной". На арене звучали слова поддержки боевикам, а на самой игре присутствовали родственники ликвидированных российских террористов, большую часть которых "улучшили" украинские воины в середине августа.

Сообщается также, что на матче присутствовал экс-игрок футбольного ЦСКА Андрей Соломатин, который тоже недавно стал членом батальона. Именно этот временно живой оккупант вручил вдовам и родным джерси с подписями всех игроков хоккейного клуба.

. После того, как Соломатин пошел на войну, его спросили о мотивации своего поступка. Футболист так и не смог объяснить почему именно он это сделал.

Кстати, карма есть. Устроив шабаш в поддержку террористов, "армейцы" потерпели разгромное поражение со счетом 2:5.