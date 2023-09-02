Він складається з групи фанатів-покидьків, які добровільно поїхали в Україну воювати. Проте частина з них уже знайшла омріяний чорний пакет та горить у пеклі.

До теми Покидьки-фанати і ненависть до "Азову": що відомо про батальйон "Еспаньола", який розгромили ЗСУ

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Гравці хокейного ЦСКА з Москви вийшли на розминку перед матчем КХЛ з Ак Барсом у спеціальній формі, яка присвячена терористичному батальйону Еспаньола. На ній було зображено рашистську свастику "Z" та емблему батальйону, повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

Сьогодні передматчеву розкатку провели в спеціальній формі. Вона присвячена доблесним бійцям із військової організації "Еспаньола", які самовіддано захищають нашу Батьківщину на найгарячіших ділянках фронту, не шкодуючи свого здоров'я та ризикуючи своїми життями. "Еспаньола" – унікальне формування, в лавах якого борються спортивні фанати з усієї Росії,

– йдеться у заяві клубу.

За інформацією одного з пропагандистських видань, символічне вкидання шайби перед матчем зробили командир батальйону з позивним "Іспанець" та командир розвідувальної роти – "Вихідний". На арені лунали слова підтримки бойовикам, а на самій грі були присутні родичі ліквідованих російських терористів, велику частину яких "покращили" українські воїни в середині серпня.

Повідомляється також, що на матчі був присутній ексгравець футбольного ЦСКА Андрій Соломатін, який теж нещодавно став членом батальйону. Саме цей тимчасово живий окупант вручив вдовам та рідним джерсі з підписами усіх гравців хокейного клубу.

Цікаво. Після того, як Соломатін пішов на війну, у нього запитали про мотивацію свого вчинку. Футболіст так і не зміг пояснити, чому саме він це зробив.

До речі, карма таки є. Влаштувавши шабаш на підтримку терористів, "армійці" зазнали розгромної поразки з рахунком 2:5.