Российский спорт продолжает падать ко дну, которого они еще не видели. Нападение России и безумные решения Владимира Путина повлияют на участие футбольных клубов в еврокубках.

Нокаут для футбольного клуба

Московский клуб досрочно завершит свое выступление в еврокубках в текущем сезоне. Нападение России на украинские земли отправит в нокаут русский футбольный клуб.

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По информации Bild, УЕФА 28 февраля исключит Спартак из розыгрыша Лиги Европы.

Напомним, что первый поединок 1/8 финала клуб из Москвы должен провести 10 марта. Соперником Спартака будет германский Лейпциг. Ответный матч – 17 марта.

Кажется, теперь Лейпциг автоматически войдет в четвертьфинал Лиги Европы.

Кстати, военные действия России уже негативно повлияли на российский спорт – отмену соревнований, отстранение клубов, санкции и нейтральные флаги.