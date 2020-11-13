Боксер супертяжелого веса Джо Джойс (11-0, 10 КО) заявил, что готов встретиться с Александром Усиком (18-0, 13 КО) на профессиональном ринге.

Украинец встречался с британцем на полупрофессиональном уровне в WSB в 2013 году и получил тогда победу единогласным решением судей. Об этом сообщает vringe.com.

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Джойс пока скромно высказывается о перспективе встречи с Усиком, однако отмечает, что точно не будет бояться его мощных ударов, а больше будет переживать за мастерство украинца. В потенциальном поединке с Александром, по мнению британца, решающими стали бы поздние раунды.

Что известно о Джойсе

В ближайшем поединке Джойс встретится со своим соотечественником Даниэлем Дюбуа, который занимает второе место в рейтинге WBO.

Джо Джойс получил 11 побед на профессиональном ринге, 10 из которых – досрочно. При этом в его послужном списке есть бои против таких боксеров как Александр Устинов, Яго Киладзе, Брайант Дженнингс, Бермейн Стиверн, в рейтинге BoxRec боксеров супертяжелого веса он занимает 16 место.